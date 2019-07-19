Eskişehir'de, hatalı park yapan sürücülere kameralı denetim

Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR,(DHA)-ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, çift sıra park yapan sürücüleri, Kent Güvenliği Yardımı Sistemi(KGYS) kameralarını kullanarak, tespit etmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın tüm emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazı ile ana arter sayılan caddelerde çift sıra park etmek tarihe karışacak. Geçici duraklama yapmanın da yasak olduğu ana arterlerde trafik ekipleri göz açtırmayacak.

Bu kapsamda Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenliği Yardım Sistemi ile çift sıra park yapan sürücüleri mercek altına aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Hakan Biçer, hatalı sürücülerin kurulan Kent Güvenliği Yardımı Sistemi yardımıyla tespit edileceğini söyledi. Biçer, "İlimizde bulunan ana arterler üzerindeki caddelerde ikinci sıra hatalı park etmiş araçlar, trafik akışına ve trafik güvenliğine engel yaratıyor. Bu araçların illerimizde bulunan Kent Güvenliği Yardımı Sistemi veya daha sonra yapılacak olan kamera sistemleri ile denetlenmesi, takip edilmesi ve cezalandırılması emri verildi. Bu kapsamda bizler de arter olarak kabul ettiğimiz caddelerimizde Kent Güvenliği Sistemi yardımıyla izlemeler yapıyoruz. Trafiğin akışını olumsuz etkileyen ikinci sıra park etmiş araç sürücülerini uyarıp, 15 gün sonra da cezai işlem uygulayacağız. Caddelere, belediye ile birlikte uyarı tabelalarımızı da yerleştirdik" diye konuştu.

