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Eskişehir'de 'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 23:56 | Son Güncelleme

ATA Demirer'in senaryosunu yazdığı, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı 'Hedefim Sensin' adlı filmin Eskişehir galası yapıldı.

Eskişehir'de 'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ATA Demirer'in senaryosunu yazdığı, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı 'Hedefim Sensin' adlı filmin Eskişehir galası yapıldı.
Bir sinema salonunda bu akşam düzenlenen galaya yönetmen Kıvanç Baruönü ile filmin başrol oyuncuları Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri katıldı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği galada konuşan Ata Demirer, "Seyirciye çok hızlı geçen komik eğlenceli bir şey olduğu ile ilgili fikirlerimiz var şu an için. Daha öncesinde de çok komik ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorduk filmin yapımcıları olarak, hem oyuncusu hem her şeyi olarak bunları düşünüyorduk ve düşündüklerimiz şu an hayata geçiyor. Bize ayrıca heyecan katıyor" dedi.
Demet Akbağ ise "Filmle ilgili bizim düşüncelerimizden çok seyirciden gelen düşüncüleri merak etmekteyiz dünden beri. Dün vizyona girdi malum. Biz de şu anda en azından yakın çevremizden ya da hayran kitlemizden gelen mesajlarla, telefonlarla yaptığımız şeyin karşılığını alınca, güzel güzel şeyler de söyleyince insanlar, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çok daha yeni. Biz tabi içimize sinerek, ben yıllardır kendi adıma söyleyeyim, içime sinmeyen, kendi gülmediğim bir inanmadığım işlerin içinde olmamaya çalışıyorum. Bu proje, çok inandığım bir projeydi" diye konuştu.
Gonca Vuslateri de, "Benim için çok heyecanlı bir şey. Dün de filmden güzel tepkiler gelince çok mutlu olduk. Bundan sonra söz seyircinin. Ama çok iyi bir projenin içinde olduğumu düşünüyorum ve çok mutlu hissediyorum kendimi" dedi.
Yönetmen Kıvanç Baruönü de, çok iyi niyetlerle, çok samimi bir şey yaptıklarına inandıklarını ifade etti. Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve yönetmen Kıvanç Baruönü, filmi izlemeye gelenlerle birlikte selfie çekildi.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de 'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldıEskişehir'de 'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldıEskişehir'de 'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldıEskişehir'de 'Hedefim Sensin' filminin galası yapıldı

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