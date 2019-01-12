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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 13:52 | Son Güncelleme

Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de farklı mağazalardan 12 bin lira değerinde giyim malzemesi çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir mağazadan kıyafet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliye ait araçtaki aramada, farklı mağazalardan çalındığı belirlenen 12 bin lira değerinde giyim malzemesi ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hırsızlık kıyafet

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