Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriye, Kumlubel ve Gökmeydan mahallelerinde çok sayıda evin kapısını çeşitli yöntemlerle açıp hırsızlık yaptıkları öne sürülen Güler İ. ve Yonca Y'nin, Cumhuriye Mahallesi'nde bir eve hırsızlık amacıyla girdikleri ihbarını aldı.

Olay yeri ve bölgesinde geniş güvenlik önlemi alan polisler, şüpheli iki kadını kovalamaca sonucu bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

