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Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

Evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akarbaşı, Gökmeydan, Ömerağa, Fatih ve Kırmızıtoprak mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olaylarının şüphelileri M.Ç, D.B, İ.B. ile Z.S'yi belirlediği adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 2 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hırsızlık operasyon

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