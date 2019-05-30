HABER

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Eskişehir’de yağan yağmurun ardından düşen yıldırımlar, iki farklı bölgede orman yangınına neden oldu.

Eskişehir’de yağan yağmurun ardından düşen yıldırımlar, iki farklı bölgede orman yangınına neden oldu. Yangınlarda toplamda 13 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesi Kavak Mahallesi Kozlu Yayla mevkiinde bulunan ormanda yıldırım düşmesi sonrasında yangın meydana geldi. Karaçam ormanındaki yangına 10 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 40 yangın işçisi ve civar köylerden gelen 50 vatandaş ile müdahale edildi. Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine Orman Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter de gelerek hava kararmadan 8 sorti yaptı. Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan da yangın mahalline giderek ekiplerin sevk ve idaresini sağladı. Akşam saatlerinde etrafı çevrilen yangın kontrol altına alınırken gece boyunca söndürme ve soğutma işlemlerine devam edildi. Yangında toplam 12 hektarlık bir alanın zarar gördüğü tahmin edilirken orman yangınına Büyükşehir Belediyesine ait 2 tanker su takviyesi yaptı. Ayrıca Kütahya, Bolu ve Ankara’dan da 2 şer adet söndürme ekibi gelerek yorulan ekiplerin yerini aldı.
Ayrıca aynı gün yine yıldırım düşmesi sonucu merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Tandır Mahallesinde bulunan meşe ormanında da yangın çıktı. Öğle saatlerinde bağlayan yangın 12 işçi, 2 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektarlık bir alan zarar gördüğü öğrenildi.

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını

Eskişehir’de iki farklı noktada orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.