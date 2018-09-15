Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 26 AL 539 ve 26 BL 086 plakalı otomobiller, Eskişehir-Alpu karayolu Sevinç Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet Özdal (83) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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