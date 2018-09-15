HABER

Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 26 AL 539 ve 26 BL 086 plakalı otomobiller, Eskişehir-Alpu karayolu Sevinç Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Özdal (83) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

PARTNERGözleri hiç değişmemiş!Gözleri hiç değişmemiş!
Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 90'ıncı yılı kutlandıAtatürk'ün Sinop'a gelişinin 90'ıncı yılı kutlandı
Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 2 yaralı Eskişehir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.