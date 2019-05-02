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Eskişehir'de ilginç kostümlerle şenlik yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Bahar Şenlikleri, öğrencilerin birbirinden ilginç kostümlerle düzenlediği yürüyüşle başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında birbirinden ilginç kostümler giyen öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile kentte yürüyüş yaptı.

AÜ'nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği etkinlik, Rektör Çomaklı'nın Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Çomaklı, bu programla başlattıkları Bahar Şenliklerinin AÜ için çok önemli olduğunu söyledi. AÜ mezuniyet töreni için hazırlıkların sürdüğüne değinen Prof. Dr. Çomaklı, yakın tarihte bununla ilgili açıklama yapacaklarını aktardı.

Daha sonra toplu halde yürüyüşe geçen öğrenciler, Kıbrıs Şehitleri, İki Eylül ve Hamamyolu caddeleri ile Adalar mevkisinden geçti. Bazı öğrenciler, yürüyüşü izleyenlere çiçek verdi.

Öğrencilerin yürüyüş sırasında giydikleri farklı kıyafetler ilgi çekti.

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Bahar Şenliği Eskişehir

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