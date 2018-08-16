Eskişehir'de 'İnönü'yü uçuruyoruz' etkinliği

İNÖNÜ(Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi'nde, 'İnönü'yü uçuruyoruz' projesi kapsamında ilçe halkından çok sayıda kişi planörlerle uçtu.
İnönü Belediyesi, THK Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı 'İnönü'yü uçuruyoruz' adlı projeyi hayata geçirdi. THK İnönü Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek olan etkinlikte çok sayıda kişi planör, yamaç paraşütü ve yelken kanatla eğitmenler eşliğinde uçuruldu. Uçuşa katılmak isteyenler ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Tansiyon, kalp, panik atak ve sara hastası ile 90 kilodan fazla olanlar uçuşa kabul edilmedi.
THK İnönü Eğitim Merkezi'nde bugün, hava şartları nedeniyle sadece planör uçuşları gerçekleştirildi. Etkinliğin yarın sona ereceği belirtildi.
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