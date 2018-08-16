HABER

Eskişehir'de 'İnönü'yü uçuruyoruz' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 22:42 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi'nde,  'İnönü'yü uçuruyoruz' projesi kapsamında ilçe halkından çok sayıda kişi planörlerle uçtu.

İNÖNÜ(Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi'nde, 'İnönü'yü uçuruyoruz' projesi kapsamında ilçe halkından çok sayıda kişi planörlerle uçtu.

İnönü Belediyesi, THK Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte hazırladığı 'İnönü'yü uçuruyoruz' adlı projeyi hayata geçirdi. THK İnönü Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek olan etkinlikte çok sayıda kişi planör, yamaç paraşütü ve yelken kanatla eğitmenler eşliğinde uçuruldu. Uçuşa katılmak isteyenler ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Tansiyon, kalp, panik atak ve sara hastası ile 90 kilodan fazla olanlar uçuşa kabul edilmedi.

THK İnönü Eğitim Merkezi'nde bugün, hava şartları nedeniyle sadece planör uçuşları gerçekleştirildi. Etkinliğin yarın sona ereceği belirtildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İzmir'de meşaleli yürüyüşİzmir'de meşaleli yürüyüş
Samet Aybaba: "Titi gittiğinde stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık"Samet Aybaba: "Titi gittiğinde stoper alsaydık şimdi hiçbir şey düşünmüyor olacaktık"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Hatice durmuyor! Bir bikinili poz daha

Hatice durmuyor! Bir bikinili poz daha

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!

Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!

Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

ABD'de Rahip Brunson ile ilgili kritik temas! Görüşme sonrası peş peşe açıklamalar geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.