Eskişehir'de iş kazası: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir şirkete ait şantiye sahasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Aksaklı Mahallesi yakınlarındaki şantiye sahasında bulunan dizel yakıt tankının kurulması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.
Ağır yaralanan işçi Mustafa Kuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.
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