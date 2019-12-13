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Eskişehir’de iş kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 19:09 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir fabrika inşaatında yaşanan çökme sonucu göçük altında kalan işçi, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgilere göre, olay Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 11.

Eskişehir’de, bir fabrika inşaatında yaşanan çökme sonucu göçük altında kalan işçi, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, olay Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde’de yaşandı. İddialara göre, öğle saatlerinde fabrika içerisinde bulunan bir inşaatta henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Yaşanan olayda inşaatta çalışan Murat Y. (32) isimli işçi göçük altında kaldı. Ardından çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesiyle, bölgeye Eskişehir AFAD, UMKE ve polis ekipleri intikal etti. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu göçük altındaki işçi bulunduğu yerden yaralı olarak kurtarıldı. Öte yandan olay yerindeki ilk müdahale sonrası Murat Y., Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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