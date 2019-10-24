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Eskişehir'de izinsiz gösteriye polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Maaşlarını alamadıkları iddiasıyla eylem yapan gruptan yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de maaşlarının ödenmediği iddiasıyla izinsiz gösteri yapan işçilere polis ekipleri müdahalede bulundu.

Kentte bir sanayi kuruluşuna ait 3 fabrikada çalışan ve 4 aydır maaş alamadıklarını öne süren işçiler, Eskibağlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde basın açıklaması yaptıkları sırada araç trafiğini engelledi.

Bunun üzerine polisler, bu kişilerden eylemi sonlandırıp dağılmalarını istedi.

Uzun süre ihtara uymamakta ısrar eden işçilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 30 işçinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eskişehir eylem işçi maaş müdahale polis

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