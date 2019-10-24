Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 30 gözaltı

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla AVM önünde açlık grevi başlatıp, izinsiz yürüyüşe başlayan işçilere polis, biber gazıyla müdahale etti. Uyarılara rağmen alandan ayrılmayan 30 işçi, çıkan arbede sonrası gözaltına alındı.

Kentte aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren, Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi, önceki gün kent merkezindeki alışveriş merkezinin önünde çadır kurarak, açlık grevine başladı. Ankara'ya yürümek isteyen grup için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de AVM önünde güvenlik önlemi aldı. Polis, megafonla yürüyüşün yasal olmadığını ve dağılmadıklarında müdahale edileceğini duyurdu. Tüm uyarılara rağmen eylemi sürdüren işçilere çevik kuvvet ekipleri, biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada, işçiler arasında bulunan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, gazdan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı. Gruptan bazıları da üzerlerindeki 'Metal-İş Sendikası' yazılı yelekleri çıkararak, alanı terk etti. Kalanlar ise polise direndi. Bunun üzerine çıkan arbedede 30 işçi, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen işçiler, ifadelerinin alınması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

