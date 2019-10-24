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Eskişehir'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 30 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 18:50 | Son Güncelleme

YENİDEN YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER Eskişehir'de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek AVM önünde açlık grevi yapan işçilere polis müdahale ederek 30 işçiyi gözaltına almıştı.

YENİDEN YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER
Eskişehir'de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek AVM önünde açlık grevi yapan işçilere polis müdahale ederek 30 işçiyi gözaltına almıştı. Çıkan arbede sırasında gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu tedavisinin ardından taburcu edildi. Eskibağlar Mahallesi’nde Birleşik Metal-İş Eskişehir Şubesi’nde açıklamalarda bulunan Serdaroğlu, polisin müdahalesine tepki göstererek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
58 KİŞİ YÜRÜYOR
Sendika işçileri kendi aralarındaki görüşmelerin Ankara’ya yürümek için ikinci kez sokağa indi. Yaya kaldırımı yolundan 2’şerli olarak sıraya giren yaklaşık 58 kişilik grup Üniversitesi Caddesi’nden çevre yoluna çıkarak Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü grup çevresinde güvenlik tedbiri alarak takip ederken herhangi bir müdahale de bulunmadı. Gözaltına alınan işçilerin işlemleri sürerken, işçilerin de Ankara yürüyüşü devam ediyor.

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