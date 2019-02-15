Eskişehir’de kaçak içki operasyonu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak alkol ve sigara ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, alınan ihbarları değerlendiren Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sivrihisar-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde K.E. isimli şahsın aracında kaçak alkol olduğunu tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak hareket edilen operasyonda Sivrihisar Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda şahsın ilçe merkezinde ve Oğlakçı köyündeki ikamet, iş yeri ve aracında da aramalarda bulunuldu. Aramalarda 51 adet viski ve 19 adet votka olmak üzere toplam 70 şişe kaçak içki ve 142 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca adreslerde 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet ruhsatsız yarı otomatik tüfek ile bunlara ait 22 adet fişek de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemleri sürüyor.

