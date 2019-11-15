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Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR?de polis ekiplerince bir işyerine düzenlenen operasyonda 129 litre etil alkol ile 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR?de polis ekiplerince bir işyerine düzenlenen operasyonda 129 litre etil alkol ile 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir işyerinde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla işyerinde otomobilinde arama yapılırken, 129 litre etil alkol, 3 bin 430 adet alkollü içecek yapımında kullanılan malzeme, 10 adet cinsel içerikli gıda maddesi, 300 adet kit, 5 litre alkollü içki kiti, 159 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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