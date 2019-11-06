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Eskişehir’de kaçakçılığa geçit yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:42 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Eskişehir’de kaçakçılığa geçit yok

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Son olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, 5 Kasım Salı günü 2 şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan; 1 adet kompresörlü elektrikli sigara sarma makinası, 11 adet 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 8 adet 50 gramlık nargile tütünü, 30 kutu (200 adet) toplam 6 bin adet bandrolsüz makaron, 180 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 20 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kısa dipçikli av tüfeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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