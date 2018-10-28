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Eskişehir'de kadınlardan 2,8 milyon ilmekten oluşan "Atatürk" imzası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

Proje sorumlusu Sema Doyran: "Cumhuriyet için, Büyük Önder Atatürk için ördük. Hiçbir çıkar gütmeden ördük. Bu bile gururlandırıyor bizi. Amacımız sadece gelecek nesillere Atatürk sevdasını daha iyi anlatabilmeye çalışmak"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 132 kadının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için projelendirdikleri 4 bin 356 parçadan oluşan 100 metrekarelik Büyük Önder Atatürk'ün imza örgüsü, törenle gösterime sunuldu.

Merkez Tepebaşı ilçe Belediyesinin bir spor sahasında düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sergilenen örgüden Atatürk imzası, etkinliğe katılan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da katıldığı "Cumhuriyet Koşusu" sonrasında gösterime sunulan 100 metrekarelik Atatürk imzasını ören 132 kadın, giydikleri Türk Bayrağı tişörtleriyle imzanın etrafını süsledi.

Projenin sorumlusu Sema Doyran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, imzaların insanın karakterini ortaya koyduğunu belirterek, "132 kişi adeta gecemizi gündüzümüze katarak ilmek ilmek ördüğümüz bu imzanın, bugün gördüğü ilgiden çok memnunuz. Gençlerimiz fotoğraf çekiyor, ören arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Bu çok güzel bir duygu." dedi.

- "2 milyon 852 bin 452 ilmek"

Doyran, kadınlara fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini göstermeye çalıştıklarını dile getirerek, "2 milyon 852 bin 452 ilmek var bu emekte. Cumhuriyet için, Büyük Önder Atatürk için ördük. Hiçbir çıkar gütmeden ördük. Bu bile gururlandırıyor bizi. Amacımız sadece gelecek nesillere Atatürk sevdasını daha iyi anlatabilmeye çalışmak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Etkinlik sonrası 132 kadın, vatandaşlar ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Atatürk imzası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk imzası Eskişehir Sema Doyaran Tepebaşı Belediye Başkanı  Ahmet Ataç

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