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Eskişehir’de kan donduran cinayet

15.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile iş arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen ve yaklaşık bir kilometre taşınarak gömülen yabancı uyruklu şahsın kemik parçaları olaydan 5 ay sonra bulundu, kriminal inceleme sonucu 13 ay önce işlenen cinayet aydınlatıldı.Olay, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde 21 Kasım 2019’da meydana geldi.

Eskişehir’de cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile iş arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen ve yaklaşık bir kilometre taşınarak gömülen yabancı uyruklu şahsın kemik parçaları olaydan 5 ay sonra bulundu, kriminal inceleme sonucu 13 ay önce işlenen cinayet aydınlatıldı.
Olay, Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde 21 Kasım 2019’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir çiftlikte çobanlık yapan yabancı uyruklu Übeydullah M., işlerinden kendisine yardımcı olması için bir eleman alınmasını istedi. İşe alınan yabancı uyruklu Komak Bay ile aynı evde kalmaya başlayan Übeydullah M., ilk gece iddiaya göre Komak Bay’ın cinsel saldırısına uğradı. Ertesi gün yine cinsel saldırıya uğrayan Übeydullah M., üçüncü gün cinsel saldırıya devam eden Komak Bay’ı av tüfeği ile karnından vurarak öldürdü.

Cesetten geriye kalan kemik parçaları 5 ay sonra bulundu
Çobanlık yapan bir başka vatandaş, 11 Nisan 2020’de Mihalıççık ilçesi Gür mevkiinde insana ait olabileceği düşünülen kafatası buldu. Kafatasını görünce şaşıran çoban durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Bir anda ortadan kaybolduğu bilinen Komak Bay’ın kemikleri olabileceğinden şüphelenen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şahsın eşyaları ve kemik parçalarını kriminal incelemeye gönderdi. JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda Komak Bay’ın kaybolduğu gün kapanan cep telefonuna, 2020 yılı Ocak ayında Übeydullah M.’nin sim kartının takıldığı tespit edildi. Kriminal incelemeye gönderilen kıyafetler ve kemiklerin DNA testinde Komak Bay ile eşleşmesi üzerine olayın şüphelisi Übeydullah M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Übeydullah M., Komak Bay’ı öldürdüğünü itiraf etti.

Sırtında taşıdığı cesedi bir kilometre ilerideki kanalın yanına gömdü
Übeydullah M.’nin jandarmaya verdiği ifadesine göre; çobanlık yaptığı yerde kendisine yardımcı olması için Komak Bay işe alındı. Komak Bay, kaldıkları çoban evinde işe girdiği ilk iki gece Übeydullah M.’nin odasına zorla girerek kendisine cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırısını üçüncü gece de tekrarlamak isteyen Komak Bay, Übeydullah M.’nin odasına gene zorla girdi. Kendisini savunmak isteyen Übeydullah M., av tüfeğiyle karnına ateş ederek Komak Bay’ı öldürdü. Öldürdüğü Komak Bay’ı sırtında taşıyarak, yaklaşık bir kilometre ilerideki kanalın yanına gömen ve üzerini toprakla kapatan Übeydullah M., hiçbir şey olmamış gibi bulunduğu ilçede çobanlık yapmaya devam etti.
Öte yandan Komak Bay’ın cesedinin tamamına ulaşılamazken, zanlı Übeydullah M. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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