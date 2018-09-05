Eskişehir'de kaybolan çocuk bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, dün kaybolan 17 yaşındaki tarım işçisi kurtarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlören Mahallesi'nde yaşayan ve Diyarbakır'dan Eskişehir'e tarım işçisi olarak gelen Civan Balta'dan haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.

İhbar üzerine güvenlik güçlerinin yanı sıra AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Gün boyunca devam eden aramalara AKUT'un "Fırtına" ve "Shela" adlı köpekleri de katıldı.

İlören Mahallesi yakınlarındaki kırsal alanda yorgun ve bitkin halde bulunan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

