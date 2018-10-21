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Eskişehir'de kaza: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 2 kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 2 kamyonetin çarpışması sonucunda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Merkez Tepebaşı ilçesi Gündüzler Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada, Sercan Yunar yönetimindeki 26 BE 223 plakalı kamyonet ile Ulvi Erkmen'in kullandığı 26 EK 822 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, 26 EK 822 plakalı kamyonette bulunan Semih Yurdakul (34) olay yerinde öldü, diğer kamyonetin sürücüsü Sercan Yunar (21) ise kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 26 EK 822 plakalı kamyonetin sürücüsü Ulvi Erkmen Eskişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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