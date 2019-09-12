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Eskişehir'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 19:07 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Hakan TÜRKTAN/SEYİTGAZİ (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Seyitgazi- Eskisehir karayolu Taşlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arif Çakır yönetimindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç ile Seyitgazi'den gelen İsmail Demirci'nin kullandığı 23 DV 693 kamyonet çarpıştı. Kazada Arif Çakır ile eşi Sevim Çakır hayatını kaybetti. Yaralanan İzzet Çakır ile kamyonet sürücüsü İsmail Demirci, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

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