Eskişehir'de kaza: 3 ölü, 6 yaralı

ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında meydana geldi. Vedat Gönder yönetimindeki 41 TV 809 plakalı hafif ticari araç, Remzi Demirel yönetimindeki 26 ND 267 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Figen Demirel (50) ve Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal'ın (79) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar ise ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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