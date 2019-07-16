HABER

Eskişehir'de kaza: 3 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

ÇİFTELER (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Çifteler ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, dün öğle saatlerinde Erbap Mahallesi Sakaryabaşı Meydanı yakınlarında meydana geldi. Vedat Gönder yönetimindeki 41 TV 809 plakalı hafif ticari araç, Remzi Demirel yönetimindeki 26 ND 267 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Figen Demirel (50) ve Ceyda Demirel (18) ile Cevahir Ünal'ın (79) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Remzi Demirel, Selver Demiral, Vedat Gönder, Reyhan Gönder, Şükrü Kantar, Kader Kantar ise ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

PARTNEROnlar dünyanın en pahalı laptopları!Onlar dünyanın en pahalı laptopları!
Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı (2)Oyuncu Orhan Aydın gözaltına alındı (2)
Köpeğine böyle kavuştuKöpeğine böyle kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

Herkesin gözü önünde dehşet saçtı! Hamile eşine ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Sokak ortasında dehşet! Hamile eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı

Dehşet evi! Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Biri baltayla biri silahla! Baba ve oğlu hayatını kaybetti!

Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.