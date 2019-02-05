HABER

Eskişehir’de kaza anı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsünün yük taşıyan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişi de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansırken, hayatını kaybeden vatandaşın kimliği de belirlendi.Eskişehir-Bursa karayolu istikametindeki Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Serdar E.

Eskişehir’de kaza anı

Eskişehir’de, Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu otobüsünün yük taşıyan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişi de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansırken, hayatını kaybeden vatandaşın kimliği de belirlendi.
Eskişehir-Bursa karayolu istikametindeki Gündoğdu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Serdar E. idaresindeki 26 GA 295 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı halk otobüsü, çevreyolundan sağa dönmekte olan İlyas Y.’nin kullandığı 10 VV 356 plakalı tıra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde otobüste yolcu olarak bulunan Necdet Yalçınsoy hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Yaralıların 10’u Eskişehir Şehir Hastanesine, 5’i Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine, 5’i ise Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.
‘Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı’
Öte yandan kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, feci kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çevreyolundan sağa dönüş yapan tırın dorse kısmına, belediye otobüsü hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor.

Eskişehir’de kaza anı

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bolu'da, 5,6 milyon liralık kobra zehiri ele geçirildiBolu'da, 5,6 milyon liralık kobra zehiri ele geçirildi
Eskişehir'de halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı (2)Eskişehir'de halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 20 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

Ünlü oyuncudan Çukur'a askerlik molası!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.