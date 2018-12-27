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Eskişehir'de konser veren Bağcan'dan 'eleştiri'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 23:00 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, eksi 2 derecede konser veren Selda Bağcan, sahneye konulan elektrikli ısıtıcıların yanında seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Eskişehir'de konser veren Bağcan'dan 'eleştiri'

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, eksi 2 derecede konser veren Selda Bağcan, sahneye konulan elektrikli ısıtıcıların yanında seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskibağlar Mahallesi, Üniversite Caddesi'ndeki açık otoparkta 'Selda Bağcan Yeni Yıl Konseri' düzenlendi. Eksi 2 derece soğukta konser veren Selda Bağcan, sahneye konulan elektrikli ısıtıcıların yanında şarkılarını söyledi. Konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Coşkulu kalabalık, kendilerine konser öncesi dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Bağcan'ın şarkılarına eşlik etti.
Protest müzik yaptığını belirten Bağcan, "İki duayen sanatçıya yapılanlardan hicap duyuyorum dedim. Birisi de ne yazmış biliyor musunuz? Demiş ki 'Sen siyasete bulaşma, karışma'. Ya ben protest şarkıcıyım. Adı üstünde zaten. Protest müzik yapıyorum ben, dünya çapında adı bunun protest müzik" dedi.

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Eskişehir'de konser veren Bağcan'dan 'eleştiri'Eskişehir'de konser veren Bağcan'dan 'eleştiri'Eskişehir'de konser veren Bağcan'dan 'eleştiri'Eskişehir'de konser veren Bağcan'dan 'eleştiri'

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