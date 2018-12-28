HABER

Eskişehir'de konser veren Bağcan'dan 'eleştiri'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 09:44 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, eksi 2 derecede konser veren Selda Bağcan, sahneye konulan elektrikli ısıtıcıların yanında seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, eksi 2 derecede konser veren Selda Bağcan, sahneye konulan elektrikli ısıtıcıların yanında seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskibağlar Mahallesi, Üniversite Caddesi'ndeki açık otoparkta 'Selda Bağcan Yeni Yıl Konseri' düzenlendi. Eksi 2 derece soğukta konser veren Selda Bağcan, sahneye konulan elektrikli ısıtıcıların yanında şarkılarını söyledi. Konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Coşkulu kalabalık, kendilerine konser öncesi dağıtılan Türk bayraklarını sallayarak Bağcan'ın şarkılarına eşlik etti.

Protest müzik yaptığını belirten Bağcan, "İki duayen sanatçıya yapılanlardan hicap duyuyorum dedim. Birisi de ne yazmış biliyor musunuz? Demiş ki 'Sen siyasete bulaşma, karışma'. Ya ben protest şarkıcıyım. Adı üstünde zaten. Protest müzik yapıyorum ben, dünya çapında adı bunun protest müzik" dedi.

PARTNERAyşen Gruda'nın kız kardeşi ünlü isim çıktı!Ayşen Gruda'nın kız kardeşi ünlü isim çıktı!
Ankara'da yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu!Ankara'da yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu!
Otelde taciz rezaleti! Otelde taciz rezaleti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cep telefonundan korkunç videolar çıktı! Teröristten yılbaşı için kanlı plan

Cep telefonundan korkunç videolar çıktı!

Ankara'da son dakika IŞID operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu!

Otelde taciz rezaleti! Stajyer öğrenciye 'Karımı boşayıp seninle evleneceğim' demiş

Otelde taciz rezaleti!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2019 trafik cezaları ve köprü cezalarıyla ilgili önemli gelişme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Kırıkkale'de vahşet! Zehirli iğnelerle köpekler katledildi iddiası

Bir il bu haberle ayağa kalktı!

Sakarya’daki askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.