HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir’de korkutan patlama: 6 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir’de korkutan patlama: 6 kişi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 20:11 | Son Güncelleme

Eskişehir’de cadde üstünde bulunan bir dükkanda patlama meydana geldi.

Eskişehir’de cadde üstünde bulunan bir dükkanda patlama meydana geldi. Patlama sonrasında meydana gelen yoğun dumandan 6 kişi etkilendi.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markette, belirlenemeyen bir nedenle patlama ve ardından yangın çıktı. Bu sırada mekanın içerisinde bulunan dükkan sahibi Habip Erkılıç’ın kardeşi ve annesi hemen kendini dışarı attı. Patlamayı gören vatandaşlar ve komşular durumu polis, 110 İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Marketi ve çevreyi kaplayan dumanlar, bölgede bulunan 6 kişinin etkilenmesine neden oldu. Dumandan etkilenen vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Bu esnada kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangına anında müdahale ederek çevre dükkanlara sıçramasına engel oldu. Yaşanan korku dolu anların herhangi bir can kaybına yol açmaması sevindirirken, yanan dükkanda maddi hasar meydana geldi.

“İtfaiye raporu gelmediği için sebebini henüz bilmiyoruz”
Patlamanın ardından olay yerine gelen dükkan sahibi Habib Erkılıç, yaşananları anlattı. Erkılıç, “Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Ben de sonradan geldim. Cana gelmedi, mala geldi. Önemli değil. Burada benim annem ve kardeşim vardı. Onlara bir şey olmamış. Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Zararımız ışıklar yanınca belli olacak. İtfaiye raporu gelmediği için sebebini henüz bilmiyoruz. Arkadan elamanın bisikletinin zincirlerini sildiği ufak bir şişe gaz yağı vardı sadece. O mu diye düşündük ama ondan da çıkmamış. Annemlerin anlattığına göre dolabın üzerinden çıkmış yangın. Ama dolabın üstü ve dolap olduğu gibi duruyor. Arka taraftaki mallarımız gitti. Sadece burası kaldı." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesajDışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesaj
Süresiz nafaka kalkıyor mu?Süresiz nafaka kalkıyor mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesaj: Tehdit dili Türkiye'ye karşı işlemez
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesaj
16 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
16 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika! AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
Markar Esayan hayatını kaybetti
Son dakika! Musa Orhan'ın tutuklanması talebi reddedildi
Tutuklanması talebi reddedildi!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kırım yasa dışı ilhakını tanımayacaktır
Kritik toplantı sona erdi! Önemli açıklamalar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.