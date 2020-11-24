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Eskişehir’de kumar baskını

24.11.2020 16:24 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uymayan ve kumar oynayan 18 kişiye 79 bin 290 lira cezası kesildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir dernek binasına operasyon düzenledi.

Eskişehir’de bir dernek binasında sosyal mesafe kuralına uymayan ve kumar oynayan 18 kişiye 79 bin 290 lira cezası kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir dernek binasına operasyon düzenledi. Ekipler, kumarhaneye çevrilen binadaki 18 kişiye kumar oynamaktan ve Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymamaktan 79 bin 290 lira ceza kesti. Ayrıca dernek başkanı hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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