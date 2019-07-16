Eskişehir’de kumar operasyonu

Eskişehir’de, kumar oynatıldığına yönelik istihbarat üzrine bir dernek binasına yapılan operasyonda 68 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak’taki bir dernek binasında kumar oynatıldığı belirterek operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yayın yaparak yasa dışı kumar oynadıkları gerekçesiyle içerideki 65 kişi hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca 320’şer lira olmak üzere toplam 20 bin 800 TL para cezası uygulandı, kumar oynatılmasına yer temin ettikleri iddia edilen 3 kişi ise gözaltına alındı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

