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Eskişehir’de ’kumar’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgilere göre, İstiklal, Hoşnudiye ve Güllük mahallelerindeki 5 dernek binasına Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip bir operasyon düzenledi.

Eskişehir’de Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 138 kişiye 434 bin 700 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, İstiklal, Hoşnudiye ve Güllük mahallelerindeki 5 dernek binasına Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip bir operasyon düzenledi. Dernek binasında 138 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilirken, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 434 bin 700 lira ceza kesildi. Ayrıca, dernek başkanı hakkında ise ’kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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