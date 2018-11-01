ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "tespih, kuş ve kızıl geyik sevenlerle kalp pilliler" gibi isimlerle kurulan bazı derneklerin yönetim binaları ile lokallerine bu yıl 10 ayda düzenlenen operasyonlarda 1,7 milyon lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, "tespih, kuş ve kızıl geyik sevenlerle kalp pilliler" gibi isimlerle kurulan bazı dernek binalarında kumar oynatıldığını belirleyince operasyon düzenledi.

Yasa ve yönetmeliklere uymadıkları belirlenen dernekler mühürlenirken, güvenlik kameraları ve "erkete" tabir edilen gözcüler sayesinde baskınlardan kurtulmak isteyenlere göz açtırılmadı.

Gizli geçit, tavan arası, sonradan yapılan zula, kalorifer peteği yerleştirilen duvarların arkası, havalandırma boşlukları gibi yerlere saklanan kumar ve tombala makineleriyle ekipmanları polis ekiplerince bulundu.

Özel ekip, bu yıl kasım ayına kadar 6 bin 820 kişiye 1 milyon 766 bin 380 lira idari para cezası kesti. Operasyonlarda yakalanarak birçok kez hakkında işlem yapılanlar arasında 23 defa gözaltına alınıp 5 bin 957 lira ceza kesilen kişi de bulunuyor.

Asayiş Şubesi bünyesindeki özel ekip, 2014 ile Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 400 tombala makinesi, 400 televizyon, 250 güvenlik kamerası, 30 monitör, 50 amatör telsiz ve 20 de kamera kayıt cihazı ele geçirdi.

