Eskişehir'de, 'Kuruluş Yürüyüşü'

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleştirilen 'Kurtuluş Yürüyüşü'ne 2 bin kişi katıldı. Etkinlikler ilk olarak Odunpazarı Dernekler Platformu tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Yürüyüşü' ile başladı. Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi önünde başlayan yürüyüşe, aralarında Ak parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay'ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Nabi Avcı, Eskişehir Marşı'nı kalabalıkla birlikte söyledi. Avcı ve beraberindekiler Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin konulmasının ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokolün karşısında bulunan tekerlekli sandalyedeki engelliler, milletvekili Nabi Avcı'nın uyarısı üzerine protokolün önündeki gölgelik bölüme alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kutlama mesajlarını okunmasından sonra Yüzbaşı Oğuz Sayıl ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Yüzbaşı Oğuz Sayıl, "Herkes bilsin ki; dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne, atalarımızın bize kutsal emaneti olan mukaddes bayrağımıza uzanacak eller ne pahasına olursa olsun tereddütsüz kırılacaktır" dedi. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Milli Zafer İlkokulu halk oyunları ekipleri gösteri sundu.



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