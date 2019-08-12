Eskişehir'de 'laf atma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Hakan TÜRKTAN- Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, iki grup arasında çıkan laf atma kavgasında göğsünden bıçaklanan İlhan Gök (18) hayatını kaybetti, üvey kardeşi Ümit E. kolundan yaralandı. Şüpheli B.A. (17) ve Erdem A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydan geldi. İlhan Gök ve üvey kardeşi Ümit E., Porsuk Çayı kenarında yürürken, iddiaya göre laf atma nedeniyle B.A. ve Erdem A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle B.A.yanındaki bıçakla İlhan Gök’ü göğsünden, kardeşi Ümit E.'yi ise kolundan yaraladı. Kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, iki şüpheli de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlhan Gök ve Ümit E. ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İlhan Gök, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ümit E.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, B.A. ve Erdem A.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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