Eskişehir’de LÖSEV’in vefalı anneleri

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nda (LÖSEV), çocuklarının kanser hastalığını atlatarak sağlığına kavuşmalarına rağmen el sanatları atölyesinde bez bebek ve hediyelik eşya üreten anneler, diğer çocukların tedavisi için desteğini sürdürüyor. Kızının 2 yıllık tedavisinin ardından kanseri yendiğini anlatan Serap Özgün (39), diğer hasta çocuklar için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Atölyelerde bez bebekler ve hediyelik eşyalar üreterek diğer annelerle birlikte satışına destek oluyoruz. Amacımız diğer kanserli hasta çocukların da tedavi edilmesi" dedi. Lösemili çocukları tedavi amacıyla kurulan LÖSEV’in Eskişehir Şubesi’nde yer alan 7 ev kadını, çocuklarının kanseri yenmesine rağmen vakıftan ayrılmadı. Düzenli olarak vakfa gelen anneler, aldıkları eğitimlerin ardından kurulan El Sanatları Atölyesi’nde bez bebek ve hediyelik eşya üretimi yaparak diğer hasta çocuklar için çalışmalarını sürdürüyor. Hasta çocukların annelerine destek olarak başlarından geçen süreçleri de anlatan anneler, tedavilerde etkin rol oynuyor.

STANTTA ANNELER ÇOCUKLARIYLA GÖREV ALDI Eskişehir Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı’nda stant açan LÖSEV, hazırlanan hediyelik eşyalarını satışa çıkardı. Oldukça ilgi gören stantta anneler, hastalığı atlatan çocuklarıyla birlikte yer aldı. Kızının 2 yıllık tedavisinin ardından kanseri yendiğini anlatan Serap Özgün (39), diğer hasta çocuklar için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tedavi sürecinin ardından vakıfla ilişkisini sürdürdüğünü ifade eden Özgün, "Kızıma 2006 yılında lösemi teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 yıl zor bir süreçten geçtik. LÖSEV’e katılarak büyük katkısını gördüm. Daha sonra kızım tamamen kanseri yendi. Bende diğer çocuklara faydam olsun diye vakıfla temasımı kesmedim. 15-20 günlük eğitim gördükten sonra el sanatları atölyesinde diğer annelerle birlikte bez bebek ve hediyelik eşya üretimlerine katıldım. Halen bu çalışmalarda yer alıyorum. Kızım atlattı kanseri ama hedefimiz başka çocuklar olursa, onların da tedavisi ve ihtiyaçlarının karşılanmasında benim de katkım olsun. Yaşadığımız sürece de onlara desteği devam ettireceğim" dedi.