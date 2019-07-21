HABER

Eskişehir'de, mahkum yakınlarından basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de mahkum yakınları, yargı reformu ve şartlı ceza indirimi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Eskişehir'de, mahkum yakınlarından basın açıklaması

Oğuzhan DEMİR- Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de mahkum yakınları, yargı reformu ve şartlı ceza indirimi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada sırasında yoldan geçen kişi, gruba laf atınca kısa süreli arbede yaşandı.
Porsuk Bulvarı'nda toplanan mahkum yakınları basın açıklaması yaptı. Safiye Sezer'in basın açıklamasını okuduğu sırada yoldan geçen kişi, gruba laf atınca kısa süreli arbede yaşandı. Bu kişinin polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırılmasının ardından açıklamaya devam edildi. Sezer, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ülkemizde özellikle FETÖ terör örgütüne mensup hakim, savcı, polis ve diğer adli personellerin hukuksuz işlemleri nedeniyle birçok mağduriyet yaşanmıştır. Hapishaneler dolup, taşmıştır. Sicil alan vatandaşların sayısı büyük çoğunluğa ulaşmıştır. TCK'nın her maddesi mağdur yaratmıştır. FETÖ'den irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcı sayısının 4 bin 500 olması azımsanamayacak bir sayıdır. Buna bir de ekonomik nedenler eklenince, işleri bozulan, borçlarını ödeyemeyen insanlar hapis yatmak zorunda kalmıştır. Yargı reformu paketinde yargılama, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konularda adil yargılanma yapılmadığını ve yüksek ceza aldığını düşünen adli mahkumlar için gerekli ve zorunlu düzenlemelerin yapılmasını istemekte ve beklemekteyiz."

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de, mahkum yakınlarından basın açıklamasıEskişehir'de, mahkum yakınlarından basın açıklamasıEskişehir'de, mahkum yakınlarından basın açıklaması

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyorBöyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor
Mahkum yakınları af istediMahkum yakınları af istedi
Silivri'de botla denize açılan 4 kişiden biri boğulduSilivri'de botla denize açılan 4 kişiden biri boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Askerlik fotoğrafları paylaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Uşak'ta skandal! Otopside 'cinsel saldırı' ortaya çıktı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölü sayısı yükseldi

Hakkari'de sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

Sıcak saatler! Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşamsa...

24 saati 2 gün gibi yaşıyor! Gündüz kayısı bahçesinde, akşam...

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Türkiye'nin elektrikli zırhlısı ilk kez araziye çıktı

Ölümden kıl payı kurtuldu! Şoke eden görüntüler

Gören şoke oldu! Ölümden kıl payı kurtuldu...

Boş arsada çay demleyerek müteahhidi protesto ediyor

Böyle protesto görülmedi! 3 aydır boş arsada çay demliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.