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Eskişehir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 19:03 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde şarampole devrilen minibüste Özbekistan uyruklu Ibrokhım Agzamov (11) öldü, 6 kişi yaralandı.

Eskişehir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

İNÖNÜ (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde şarampole devrilen minibüste Özbekistan uyruklu Ibrokhım Agzamov (11) öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaza İnönü- Bozüyük karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Tahir Kazımoğlu yönetimindeki 34 LA 3432 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunanlardan Özbekistan uyruklu Ibrokhım Agzamov olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi Bozüyük ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eskişehir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralıEskişehir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralıEskişehir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

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