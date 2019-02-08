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Eskişehir'de motosikletli kuryeye bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

Çiğ köfte teslim ettiği adresten çıkınca uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, çiğ köfte götürdüğü yerden çıktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan motosikletli kurye ağır yaralandı.

Kentte bir çiğ köftecide motosikletli kurye olarak çalışan Fethullah D. (28), Eskibağlar Mahallesi Eker Sokağı'ndaki bir adrese siparişi teslim edip çıktı. Bu sırada kurye ile yanına yaklaşan M.K. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

M.K, tartışma sırasında Fethullah D'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

Taksiyle Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen kuryenin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli M.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Çukurhisar Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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