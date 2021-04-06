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Eskişehir’de mühürlü dernek binasında kumar baskını

06.04.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mühürlenmiş dernek binalarına düzenlediği operasyonlarda kumar oynadığı tespit edilen kişilere para cezası uyguladı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal, Arifiye ile Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce mühürlendiği tespit edilen dernek binalarına operasyon düzenledi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mühürlenmiş dernek binalarına düzenlediği operasyonlarda kumar oynadığı tespit edilen kişilere para cezası uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal, Arifiye ile Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce mühürlendiği tespit edilen dernek binalarına operasyon düzenledi. Operasyonda, bir binada kumar oynadıkları tespit edilen 45 kişiye yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 196 bin 875 lira ceza uygulandı. Dernek başkanına ise "kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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