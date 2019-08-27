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Eskişehir'de oksijen tüpünün hortumu patladı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Beyaz eşya yetkili servisinde bir işçi, kaynak yaparken oksijen tüpünün hortumunun patlaması nedeniyle yaralanarak tedavi altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir işçi, kaynak yaptığı sırada oksijen tüpünün hortumunun patlaması sonucu ağır yaralandı.

Güllük Mahallesi Emek Sokağı'nda bir beyaz eşya firmasının yetkili servisinde çalışan İbrahim Yaşar (25), şirkete ait 26 VU 690 plakalı kamyonetin kapalı kasasında kaynak yapmaya başladı.

Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpünün patlayan hortumu, Yaşar'ın yaralanmasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise araçta ve yetkili serviste inceleme yaptı.

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Eskişehir hortum Kaynak oksijen patlama yaralı

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