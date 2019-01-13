HABER

Eskişehir'de 'ölüm yolu' eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 15:31 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR- Alpu karayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen çok sayıda kişi, yolda toplanıp basın açıklaması yaparak, tepkilerini dile getirdi.  ​Eskişehir, Alpu, Beylikova, Mihalıççık Karayollarını İyileştirme Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda kişi katıldı.

Eskişehir'de 'ölüm yolu' eylemi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR- Alpu karayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen çok sayıda kişi, yolda toplanıp basın açıklaması yaparak, tepkilerini dile getirdi.
​Eskişehir, Alpu, Beylikova, Mihalıççık Karayollarını İyileştirme Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda kişi katıldı. 'Ölüm değil, yaşam yolu istiyoruz' yazılı pankart açan kalabalık, yetkililerden destek istedi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Güven, bu yolda son 10 yıl içerisinde 600'den fazla ölümlü trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu yolda son 5 yılda toplam 214 trafik kazası meydana geldi. Alpu, Bozan, Osmaniye, Mihalıççık, Beylikova, Yunus Emre'yi Eskişehir'e bağlayan ve oldukça yoğun araç trafiğinin yaşandığı bu yolda her ay ölümlü ve ağır hasarlı kazalar yaşanıyor. Bu yolda son 10 yılda 600'den fazla ölümlü tarafik kazası olduğu belirtiliyor. Bu ölüm yolunda bir ayda ortalama 6 büyük kaza demek. Diğer bir ifadeyle Eskişehir'deki 2 devlet yolunda bile bu kadar fazla ölümlü kaza olmamış. Bu yolda ölenler, yaralananlar oluyor, lakin bu yol bir türlü yapılamıyor. Buradan, bugüne kadar bu yolu yapmayan ya da yapamayanlara sesleniyoruz. Artık bu ölüm yolunu yapın ve insanlarımızı bu beladan kurtarın"
Konuşmaların ardından toplanan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Eskişehir'de 'ölüm yolu' eylemiEskişehir'de 'ölüm yolu' eylemiEskişehir'de 'ölüm yolu' eylemiEskişehir'de 'ölüm yolu' eylemi

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
İstanbul'da DHKP-C'nin bombacısı yakalandı!İstanbul'da DHKP-C'nin bombacısı yakalandı!
Emeklilikte yaşa takılanlar sorunlarını dile getirdiEmeklilikte yaşa takılanlar sorunlarını dile getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki patlama görüntüleri incelendi... DHKP-C bombacısı yakalandı!

İstanbul'da DHKP-C'nin bombacısı yakalandı!

Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Ordu'da yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyayı ayağı kaldıran bıçaklama olayı kurgu çıktı

Bir ili karıştıran olay! Görüntü sosyal medyaya düştü...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar yağışı geliyor)

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldüler

Son dakika: 'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.