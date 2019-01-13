Eskişehir'de 'ölüm yolu' eylemi

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR- Alpu karayolunda meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen çok sayıda kişi, yolda toplanıp basın açıklaması yaparak, tepkilerini dile getirdi. ​Eskişehir, Alpu, Beylikova, Mihalıççık Karayollarını İyileştirme Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda kişi katıldı. 'Ölüm değil, yaşam yolu istiyoruz' yazılı pankart açan kalabalık, yetkililerden destek istedi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Güven, bu yolda son 10 yıl içerisinde 600'den fazla ölümlü trafik kazasının meydana geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu yolda son 5 yılda toplam 214 trafik kazası meydana geldi. Alpu, Bozan, Osmaniye, Mihalıççık, Beylikova, Yunus Emre'yi Eskişehir'e bağlayan ve oldukça yoğun araç trafiğinin yaşandığı bu yolda her ay ölümlü ve ağır hasarlı kazalar yaşanıyor. Bu yolda son 10 yılda 600'den fazla ölümlü tarafik kazası olduğu belirtiliyor. Bu ölüm yolunda bir ayda ortalama 6 büyük kaza demek. Diğer bir ifadeyle Eskişehir'deki 2 devlet yolunda bile bu kadar fazla ölümlü kaza olmamış. Bu yolda ölenler, yaralananlar oluyor, lakin bu yol bir türlü yapılamıyor. Buradan, bugüne kadar bu yolu yapmayan ya da yapamayanlara sesleniyoruz. Artık bu ölüm yolunu yapın ve insanlarımızı bu beladan kurtarın" Konuşmaların ardından toplanan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

