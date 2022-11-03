Eskişehir'de Organ Bağışı Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

ESKİŞEHİR (AA) - İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda toplanan etkinliğe katılanlar, ellerindeki organ nakline dikkati çeken dövizlerle İl Sağlık Müdürlüğüne yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının düzenlenen etkinlikle vatandaşları organ bağışı konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Organ nakli konusunda donanımlı merkezlerin bulunduğuna dikkat çeken Bilge şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerimizde çeşitli donanımlara sahip etkin organ nakli merkezlerimiz bulunuyor. Ülkemiz için çok büyük bir şans. Bu nedenle herkese 'organ sürekli bir ihtiyaçtır, kan bağışı gibi organlarımızı bağışlayalım' diyoruz. Tüm halkımızın desteğini bekliyoruz."

"YAVRUMUN ORGANLARI 5 KİŞİYE CAN OLDU"

Eskişehir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen ve organları 5 kişiye nakledilen Mustafa Korkut'un annesi Yaşariye Korkut, oğlunun yaklaşık 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsattı.

Organ bağışı sayesinde birçok insana umut olunabileceğini ifade eden Korkut, şunları söyledi:

"Onun organlarını bağışladım. Şükür, herkes organ bağışında bulunsun. Şu anda diğer ailelerle görüşmeye hazır değilim ama sonrasında görüşmek isterim. Onları da evladım olarak kabul ettim. Benim oğlum yaşıyor, ölmedi. Onun için hayat devam ediyor. Bir anne olarak herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum. Canlar kurtulsun. Organ bekleyen bir sürü insanlar var. Onlar bizler de olabiliriz” dedi.

Etkinlik, farkındalık için hazırlanan balonların gökyüzüne salınmasıyla sona erdi.

