HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eskişehir'de Organ Bağışı Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Eskişehir'de Organ Bağışı Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

03.11.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

ESKİŞEHİR (AA) - İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda toplanan etkinliğe katılanlar, ellerindeki organ nakline dikkati çeken dövizlerle İl Sağlık Müdürlüğüne yürüdü.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının düzenlenen etkinlikle vatandaşları organ bağışı konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Organ nakli konusunda donanımlı merkezlerin bulunduğuna dikkat çeken Bilge şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerimizde çeşitli donanımlara sahip etkin organ nakli merkezlerimiz bulunuyor. Ülkemiz için çok büyük bir şans. Bu nedenle herkese 'organ sürekli bir ihtiyaçtır, kan bağışı gibi organlarımızı bağışlayalım' diyoruz. Tüm halkımızın desteğini bekliyoruz."

"YAVRUMUN ORGANLARI 5 KİŞİYE CAN OLDU"

Eskişehir'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen ve organları 5 kişiye nakledilen Mustafa Korkut'un annesi Yaşariye Korkut, oğlunun yaklaşık 5 ay önce trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsattı.

Organ bağışı sayesinde birçok insana umut olunabileceğini ifade eden Korkut, şunları söyledi:

"Onun organlarını bağışladım. Şükür, herkes organ bağışında bulunsun. Şu anda diğer ailelerle görüşmeye hazır değilim ama sonrasında görüşmek isterim. Onları da evladım olarak kabul ettim. Benim oğlum yaşıyor, ölmedi. Onun için hayat devam ediyor. Bir anne olarak herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum. Canlar kurtulsun. Organ bekleyen bir sürü insanlar var. Onlar bizler de olabiliriz” dedi.

Etkinlik, farkındalık için hazırlanan balonların gökyüzüne salınmasıyla sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önünü kestikleri aracın sürücüsünü öldürüp, kadını kaçırmışlardı! Korkunç olayda yeni gelişmeÖnünü kestikleri aracın sürücüsünü öldürüp, kadını kaçırmışlardı! Korkunç olayda yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay olduCumhurbaşkanı Erdoğan'ı taklit ettiği yeni video olay oldu
2 yaşındaki kızın öldürüldüğü sanılıyordu! Yasak ilişkinin detayları şoke etti2 yaşındaki kızın öldürüldüğü sanılıyordu! Yasak ilişkinin detayları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

İlginizi Çekebilir

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Az bilinen faydalarını öğrenince çayı daha çok seveceksiniz

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.