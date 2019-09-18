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Eskişehir’de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Mayıslar ile Laçin mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Eskişehir’de orman yangını

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Mayıslar ile Laçin mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Taştepe mevkiinde bulunan karaçam ormanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler, yangının devam ettiği alana ulaşamayınca helikopter desteği istendi. Bursa’dan yangına destek için havalanan helikopter, 4 sorti yaparak yangına müdahale etti. Yangının çıktığı bölgede iş makineleri de itfaiye ekiplerinin rahat ulaşımı ve alevlere müdahale edebilmesi için çalışmalara destek verdi. Söndürme çalışmalarına bir helikopter ve itfaiye araçlarının yanı sıra 5 arazöz, 1 tanker ve 60 kişilik ekip katıldı.
Yangın kontrol altına alınırken alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Eskişehir’de orman yangını

Eskişehir’de orman yangını

Eskişehir’de orman yangını

Eskişehir’de orman yangını

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