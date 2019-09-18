Eskişehir’de orman yangını

Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’in Sarıcakaya ilçesindeki karaçam ormanında çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar ve Laçin mahalleleri arasında kalan karaçam ormanında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz ve 60 yangın söndürme görevlisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen helikopter de havadan destek verdi. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin sonunda kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.

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