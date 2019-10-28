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Eskişehir'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 19:16 | Son Güncelleme

Tepebaşı ilçesinde çıkan yangında 1,5 hektarlık karaçam alanı zarar gördü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, karaçam ormanında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, alanda bulunan mangal malzemeleri dolayısıyla yangının bölgeye gelen piknikçiler nedeniyle çıkmış olma ihtimalini değerlendiriyor.

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Eskişehir ormanlık alan Piknik Tepebaşı yangın

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