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Eskişehir’de orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 23:00 | Son Güncelleme

EĞLENCEYİ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir’de orman yangını (2)

EĞLENCEYİ BIRAKIP YANGINA KOŞTULAR
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararmasıyla helikopterler alandan ayrılırken, alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak büyüdü. Orman yangınına yakın mesafede olan Kırka Mahallesi’nde gençler geleneksel şenliklerde eğlendikleri sırada yangının büyüdüğü haberi geldi. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gençlere orman yangını olduğunu söyleyerek söndürme çalışmalarına katılmalarını istedi. Kırka Mahallesi’nde eğlenmeyi bırakan yaklaşık 150 kişi ellerine aldıkları kazma ve küreklerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yapıldak Mahallesi’nde de yangının büyüdüğü camiden hoparlörle anons edildi. Bunu duyanlar yine ellerine aldıkları kazma ve küreklerle araçlara binerek yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere İnli dağı yamaçlarına gitti.
8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yaklaşık 35 hektarlık alanda etkili olan orman yangını farklı tepelerde devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 8 kişi yoğun dumandan etkilenirken, kolundan hafif şekilde yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar sürdürülüyor.

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