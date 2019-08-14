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Eskişehir’de orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 04:09 | Son Güncelleme

YANGININ ÇEVRESİ SARILIYOR Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir’de orman yangını (3)

YANGININ ÇEVRESİ SARILIYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yapıldak ve Gökçegüney mahalleleri arasında kalan İnli dağı ve yamaçlarındaki karaçam ormanındaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği çalışmalarda, alevlerin etrafı sarılıyor. Karaçam ormanına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına aralıksız olarak destek veriyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, tepelerdeki alevlerin söndürüldüğü görüldü. Ormanın ortasındaki yangın ise sürüyor.

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Eskişehir’de orman yangını (3)Eskişehir’de orman yangını (3)Eskişehir’de orman yangını (3)Eskişehir’de orman yangını (3)

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