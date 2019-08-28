Eskişehir’de orman yangını erken müdahaleyle söndürüldü

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’in Sarıcakaya ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesi sonucu yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından 1.1 hektarlık alan büyük zarar gördü.

Bugün saat 17.20 sıralarında Sarıcakaya ilçesine bağlı Düzköy’e yaklaşık 1 kilometre mesafedeki kızılçam ormanında yangın çıktı. Alevler rüzgarıyla etkisiyle yayılırken, yaklaşık 10 dakika sonra Sarıcakaya Orman İşletme Şefliği ekiplerince yangına müdahale edildi. Ayrıca Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nden 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 1 greyder ile çevre köylerden gelenlerle birlikte 70 kadar personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin 2 saat süren çalışmaların ardından orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yangın söndürme çalışmalarına katılarak yerinde incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen helikopter alevlerin kontrol altına alınmasının ardından bölgeden ayrıldı. Yangına DSİ ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek verdi. İlk belirlemelere göre orman yangınının kopan enerji nakil hatlarından kaynaklandığı belirtildi.